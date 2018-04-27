Курс гривни после майских праздников: доллар и евро подешевеют

Официальный курс НБУ на 2 мая: 100 USD – 2619.5648 грн; 100 EUR – 3161.8147 грн; 10 RUR – 4.1762 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 2 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2619.5648 (27 апреля – 2623.0047)

100 EUR – 3161.8147 (27 апреля – 3191.6721)

10 RUR – 4.1762 (27 апреля – 4.1899)

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 27 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,21/26,24 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находились на уровне 31,67/31,71 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4199/0,4206 грн/рубль.