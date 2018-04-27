В Кабмине похвастались ростом средней зарплаты украинцев - 8382 гривни

Средняя зарплата в Украине в марте выросла на 5,9%

Средняя заработная плата в Украине в марте текущего года выросла по сравнению с февралем на 5,9% - до 8382 грн, что в 2,3 раза выше утвержденной на текущий год минимальной зарплаты.

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Об этом сообщается на сайте Кабинета министров со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, в годовом измерении (март-2018 к марту-2017) рост составил 9,5%.

В отраслевом разрезе зарплаты выше среднего уровня выплачивали на предприятиях промышленности, прежде всего добывающей и фармацевтической, металлургии, автопрома, поставки энергоресурсов.

В тройку отраслей, где рост был самым масштабным, вошли государственное управление и оборона (рост март к марту - 41,7%), финансовая и страховая деятельность (30%), а также промышленность в целом (26,7%).

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2018 года минимальная заработная плата в Украине увеличилась до 3723 грн с 3200 грн. Правительство намерено рассмотреть возможность повышения минимальной зарплаты до 4200 грн уже во втором квартале текущего года в случае достижения необходимого для этого экономического роста.