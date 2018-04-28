На Банковой уверены, что Украина в любом случае получит транш от МВФ - СМИ

Украина находится в тройке должников фонда (11,9 млрд долл.), на почетном втором месте после Греции (12,8 млрд).

На Банковой, по информации ZN.UA, уверены, что транш от МВФ Украина получит в любом случае. Поэтому ни парламент, ни правительство не спешат с выполнением ключевых требований — созданием Антикоррупционного суда и введением рыночной цены газа.

Об этом говорится в статье для DT.UA.

МВФ наверняка понимает, что уверенность Киева в том, что помощь придет в любом случае, небезосновательна. Без поддержки Фонда нам будет очень сложно выполнить наши обязательства перед внешними кредиторами, в том числе и перед самим МВФ.

По данным СМИ, Украина находится в тройке должников фонда (11,9 млрд долл.), на почетном втором месте после Греции (12,8 млрд). Без новых кредитов МВФ и без поддержки самого Фонда, гарантирующей возможность привлечения средств у других МФО или частных кредиторов, мы по долгам расплатиться не сможем. Но как бы ни утешала эта мысль, мы помним, что сотрудничество с МВФ ценно не только материальной поддержкой.

"По прогнозам регулятора, дефицит текущего платежного баланса продолжит расти — до 2,6% от ВВП к 2020 г. Проще говоря, приток денег в страну будет снижаться, а отток — расти. Даже при запланированном росте экспорта импорт будет его опережать, соответственно, страна перманентно будет ощущать дефицит валюты на внутреннем рынке. Той самой валюты, которая будет нужна для возвращения многочисленных кредитов, накопленных Украиной. Надежда лишь на продолжение роста поступлений от мигрантов, которые, по оценкам центробанка, смогут частично компенсировать дефицит, и на размещение облигаций внешнего госзайма в 2018–2020 гг., то есть на получение новых кредитов для выплаты старых, — отмечает обозреватель издания. — Согласно ожиданиям НБУ, Минфин должен в этом году привлечь на внешних рынках заимствований 2,5 млрд долл., в 2019-м — 1,5 млрд, а в 2020-м — еще 2,5 млрд долл.".

Автор подчеркивает, что в 2018 г., пока еще программа МВФ нами пусть только де-юре, но выполняется, мы действительно могли бы привлечь деньги у частных кредиторов.

"Но выходить на внешние рынки заимствований без поддержки МВФ очень сложно. Для кредиторов выполнение заемщиком программы Фонда является гарантией того, что реформы в стране не остановятся, ее экономика продолжит расти, и вложенные сейчас деньги в облигации этой страны вернутся с процентами. Если мы досрочно завершим программу МВФ, уверенность частных кредиторов в нашей платежеспособности снизится, особенно с учетом предстоящих выборов, которые всегда вносят фактор неопределенности в оценки инвесторов. И даже если мы сможем привлечь какие-то ресурсы, проценты по этим кредитам будут еще выше, чем прошлогодние 7,3% — плата за риск сотрудничества с неблагонадежным заемщиком", — говорится в статье.