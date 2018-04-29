Стало известно, сколько миллиардов россияне держат в британских офшорах

Объем средств россиян в британских офшорах оценили в $47 миллиардов.

Совокупный объем средств, который россияне хранят на офшорных счетах британских заморских территорий, составляет £34 млрд ($47 млрд).

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Об этом сообщает The Sunday Times, ссылаясь на материалы организации Global Witness, передает «Коммерсант».

Как отмечает газета, эта сумма в пять раз превышает объем средств россиян, размещенных в самой Великобритании. £30 млрд приходится на одно государственное образование — Британские Виргинские острова.

Издание оценивает объем потока средств из России, прошедших через британские территории в £110 млрд. Таким образом, отмечает The Sunday Times, Великобритания становится вторым по популярности направлением для российских офшорных инвестиций после Кипра.

Напомним, на следующей неделе, как ожидается, в Британском парламенте будет раскрыта информация о фактических держателях активов, размещенных в офшорах. Как отмечала газета The Times, инициатива направлена на раскрытие данных о «русских олигархах», которые скрывают свои доходы и владения, используя юрисдикцию британских заморских территорий.