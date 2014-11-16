Экономика продолжает страдать от геополитического давления, считают в G20

"По-прежнему сохраняются риски, в том числе на финансовых рынках и вызванные геополитической напряженностью", - отмечается в коммюнике саммита, передает "Прайм".

Документ был принят по итогам завершившегося сегодня двухдневного саммита в Брисбене, который на этом завершил свою работу.

Коммюнике отмечает, что повышение темпов роста мировой экономики для обеспечения более высокого уровня жизни и создания качественных рабочих мест для людей во всем мире является самой приоритетной задачей "двадцатки".

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"Но восстановление мировой экономики идет медленными, неравномерными темпами и не обеспечивает создание необходимого числа рабочих мест. Развитие глобальной экономики сдерживается нехваткой спроса, в то время как устранение ограничений со стороны предложения является ключевой мерой для ускорения темпов потенциального роста", - говорится в документе.