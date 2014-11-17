Курс гривни сейчас диктуют спекулянты, а не Нацбанк - Пинзенык

Об этом в эфире канала 112 Украина заявил экс-глава Минфина, кандидат в народные депутаты Украины от Блока Петра Порошенко Виктор Пинзенык.

По его мнению, военные действия не являются главной причиной обвала гривни – это "продукт нескольких обстоятельств".

"На рынке есть лишний спрос на доллары, есть понятие лишней ликвидности коммерческих банков или лишней гривни, которая лежит на счетах. Это продукт деятельности и правительства, и НБУ. Большая часть дефицита бюджета финансируется за счет Центрального банка Украины. Нет прямого финансирования, все законно происходит, но участие Нацбанка каждый месяц составляет около 10 миллиардов гривень", – пояснил экс-глава Минфина.

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По мнению Пинзеныка, если не взять под контроль спрос на доллар, курс будет "лихорадить".

"Курс не должен быть отпущен на волю спекулянтов. А сейчас складывается ситуация, когда именно они диктуют курс. НБУ выходит не на тот рынок с интервенциями – этот рынок очень маленький, валютный рынок. Политика интервенции не должна быть такой. Нацбанк должен вести этот курс, а на деле курс ведет спекулянт, и валютные интервенции НБУ помогают, как мертвому припарки", – заявил эксперт.

Пинзенык убежден, что, если взять под контроль предложение гривни и провести правильно политику интервенции, серьезных колебаний курса не будет.

"Но я не слышу сигналов, которые бы мотивировали и определяли политику. Административные меры, которые пробуют принимать, наоборот, ведут к тому, что большая часть оборота переходит в тень", – резюмировал Пинзенык.