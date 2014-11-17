Главный итог саммита G20 - изоляция России усиливается

Президент России Владимир Путин покинул австралийский Брисбен вчера утром, еще до принятия итогового коммюнике. «Нам надо долго лететь, сначала 9 часов до Владивостока, затем 9 часов до Москвы, а завтра еще работать — хотя бы 4 часа поспать», — объяснил он свой досрочный отъезд, пишут "Ведомости".

Западные журналисты полагают, что на саммите российский президент оказался в очевидной изоляции: о том, что ему оказали холодный прием, свидетельствует даже общая фотография лидеров стран G20, на которой Путин стоит с самого краю. При этом если, например, президента США Барака Обаму и председателя КНР Си Цзиньпина в аэропорту встречал генерал-губернатор Австралии, то встречать Путина прислали помощника министра обороны. Во время случайной встречи с Путиным в кулуарах премьер Канады Стивен Харпер пожал ему руку со словами «убирайтесь из Украины», сообщает Bloomberg. Немало было и публичной критики: к примеру, Обама вновь назвал действия Москвы в Украине одной из главных мировых угроз после вируса Эбола.

Читайте такжеCаммит G20: США, Япония и Австралия объединились в борьбе с Россией – ReutersУкраинский кризис стал главной темой и на двусторонних встречах, хотя в официальной повестке саммита ситуация в Украине не была заявлена. В Брисбене Путин провел переговоры с пятью европейскими лидерами и премьер-министром Австралии Тони Эбботом, а одной из ключевых стала встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель: она продолжалась до 2 часов ночи, после четырехчасовой дискуссии к разговору присоединился председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. По информации одного из членов германской делегации, Меркель осталась недовольна итогами беседы, хотя надежды на качественное изменение ситуации изначально не было. Напряженности в отношения добавил недавний обмен высланными дипломатами, а по итогам переговоров у собеседника «Ведомостей» даже сложилось ощущение, что Германия откажется от России как от стратегического партнера.

Путин приехал в Брисбен, чтобы обсудить с европейскими партнерами украинский кризис, а не проблемы мировой экономики, уверен Чарльз Остин из Чикагского совета по международным отношениям. По его мнению, важнейшими для Москвы стали переговоры с Меркель, которая задает тон европейской дипломатии: Путину было важно донести до нее свою позицию и обсудить угрозу введения новых санкций. Но диалог не состоялся, поэтому оставаться на заключительном мероприятии смысла уже не было, говорит Остин. Шон Бойлер из Калифорнийского университета считает, что двусторонние переговоры Путина привели к еще большему охлаждению в отношениях с Западом и из-за непреклонности Путина Запад будет решать украинский кризис без него, а это приведет к еще большей изоляции России.