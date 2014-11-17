Экономика Японии вступила в фазу рецессии, ее внутренний валовый продукт /ВВП/ за третий квартал 2014 года сократился на 1,6% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, во втором квартале снижение составило 7,3%. Об этом сообщило сегодня правительство Японии, передает ПРАЙМ.

По сравнению с предыдущим кварталом этого года объем национальной экономики сократился на 0,4%. Потребительская активность за отчетный период выросла на 0,4% после снижения на 5% в прошлом квартале.

Читайте такжеКурс доллара в Японии вышел на самый высокий уровень за последние 7 летСнижение ВВП в третьем квартале стало неожиданностью, так как большинство экспертов прогнозировало незначительный рост на уровне 1,5-2%. Ранее сообщалось, что в зависимости от этих данных премьер-министр Синдзо Абэ примет решение о целесообразности отсрочить запланированное на октябрь 2015 года повышение потребительского налога с 8 до 10%.

С апреля по июнь японская экономика сократилась на 6,8%, что стало самым значительным понижением после разрушительного землетрясения и цунами 2011 года. Причиной этого стало падение потребительского спроса на фоне повышения с 1 апреля налога с операций купли-продажи с 5 до 8%.