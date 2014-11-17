Австралия и Китай подписали соглашение о свободной торговле

10:03, 17 ноября 2014
Финансы
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Соглашение, переговоры по которому велись в течение десяти лет, откроет рынки с многомиллиардным оборотом.

Китай и Австралия подписали договор о свободной торговле / uk.wikipedia.org

Австралия и Китай подписали договор о свободной торговле, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Agence France-Presse.

Согласно документу, Австралия в течение четырех лет обнулит пошлины на поступающие в страну товары из Китая. Китай снизит до нулевого уровня пошлины для 93% австралийского импорта.

Читайте такжеКитайский блеф ПутинаОтмечается, что соглашение, переговоры по которому велись в течение десяти лет, откроет рынки с многомиллиардным оборотом.

Ранее премьер-министр Австралии Тони Эбботт объявлял о намерении подписать с Китаем договор о свободной торговле.

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