Австралия и Китай подписали соглашение о свободной торговле

Австралия и Китай подписали договор о свободной торговле, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Agence France-Presse.

Согласно документу, Австралия в течение четырех лет обнулит пошлины на поступающие в страну товары из Китая. Китай снизит до нулевого уровня пошлины для 93% австралийского импорта.

Читайте такжеКитайский блеф ПутинаОтмечается, что соглашение, переговоры по которому велись в течение десяти лет, откроет рынки с многомиллиардным оборотом.

Ранее премьер-министр Австралии Тони Эбботт объявлял о намерении подписать с Китаем договор о свободной торговле.