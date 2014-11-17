Австралия и Китай подписали соглашение о свободной торговле
10:03, 17 ноября 2014Финансы
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Соглашение, переговоры по которому велись в течение десяти лет, откроет рынки с многомиллиардным оборотом.
Китай и Австралия подписали договор о свободной торговле / uk.wikipedia.org
Австралия и Китай подписали договор о свободной торговле, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Agence France-Presse.
Согласно документу, Австралия в течение четырех лет обнулит пошлины на поступающие в страну товары из Китая. Китай снизит до нулевого уровня пошлины для 93% австралийского импорта.
Читайте такжеКитайский блеф ПутинаОтмечается, что соглашение, переговоры по которому велись в течение десяти лет, откроет рынки с многомиллиардным оборотом.
Ранее премьер-министр Австралии Тони Эбботт объявлял о намерении подписать с Китаем договор о свободной торговле.
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