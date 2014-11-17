Рубль сильно дешевеет из-за угрозы новых санкций против России

Рубль дешевеет утром понедельника на фоне отрицательной динамики нефти и сохраняющейся вероятности введения новых санкций Евросоюзом против России, сообщает Reuters.

Сдерживать негативный эффект от падающей нефти и последствий отмены Центробанком регулярных валютных интервенций могут продажи экспортной валютной выручки под начинающийся сегодня налоговый период.

Динамика во многом ограничена ожиданиями итогов аукционов валютного репо и валютных депозитов, проводимых сегодня российскими регуляторами.

ЦБР проводит аукцион валютного репо на 12 месяцев, и ранее сообщалось про лимит до $10 миллиардов и ставку Libor + 150 базисных пунктов. Минфин проведет депозитный аукцион объемом $3 миллиарда по ставке от 1,7 процента годовых на срок 28 дней.

К 10.30 мск доллар США оценивался на Московской бирже в 47,39, что на 22 копейки выше предыдущего закрытия, евро дорожает на 32 копейки и оценивается в 59,37 рубля.

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Против рубля, помимо дешевой нефти, выступают нестабильная ситуация на востоке Украины и связанная с этим угроза принятия новых санкций против России на сегодняшнем заседании министров иностранных дел ЕС, а также неопределенность с насыщением спроса на валюту как со стороны корпоративного сектора под погашение внешних займов, так и населения в ситуации обесценения рубля последних дней.

Сдерживающими ослабление рубля факторами могут выступать шаги ЦБ по борьбе со спекуляциями против российской валюты: вероятность внезапных интервенций в случае угрозы стабильности и ограничение доступа банкам к рублевой ликвидности через валютные свопы с ЦБ до конца текущего месяца.