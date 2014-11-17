Порошенко приказал прекратить обслуживание счетов населения и бизнеса в зоне АТО

Об этом говорится в указе главы государства №875/2014 о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 4 ноября «О неотложных мерах по стабилизации социально-экономической ситуации в Донецкой и Луганской областях».

«Предложить Национальному банку Украины принять в месячный срок меры по прекращению обслуживания банками счетов, в том числе карточных, открытых субъектам хозяйствования всех форм собственности и населению на отдельных территориях в районе проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях», - говорится в документе.

Указ вступил в силу со дня его опубликования, то есть с 14 ноября.

Напомним, Кабинет министров утвердил перечень населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют или осуществляют не в полном объеме свои полномочия, соответствующее распоряжение от 7 ноября №1085-р опубликовано на правительственном портале.

Согласно распоряжению, в перечень населенных пунктов, не подконтрольных украинским властям, вошли Донецк, Горловка, Енакиево, Макеевка, Харцызск, Луганск, Алчевск, Антрацит, Красный Луч, Ровеньки, Свердловск, Стаханов и Первомайск.

Читайте такжеПорошенко ввел в действие решение СНБО об энергетической безопасности и проведении отопительного сезонаМинистерство внутренних дел и СБУ по представлению Антитеррористического центра при СБУ ежемесячно должны вносить предложения по внесению изменений в этот перечень.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 24 июля ввел чрезвычайный режим работы банковской системы в Донецкой и Луганской областях, а также в Автономной Республике Крым.

С 7 августа регулятор обязал банки Украины полностью приостановить осуществление всех видов финансовых операций в населенных пунктах, которые не контролируются украинскими властями.

В начале ноября Кабинет министров Украины принял постановление о финансировании бюджетных учреждений и осуществлении социальных выплат населению тех районов Луганской и Донецкой областей, которые не подконтрольны украинской власти. В правительстве отмечают, что гражданам дали время до 1 декабря. Если пенсионер хочет и дальше получать пенсию - он должен выехать на контролируемую территорию, зарегистрироваться как переселенец, жить там и получать соцвыплаты. Если же не уедет - пенсию ему начислят, но получить он ее сможет только тогда, когда его регион будет освобожден.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что до тех пор, пока территории Донецкой и Луганской областей будут контролироваться самозванцами, центральный бюджет не будет туда отправлять деньги.