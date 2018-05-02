Минфин США дал инвесторам еще месяц на вывод средств из подсанкционных компаний РФ

Отсрочка касается "Группы ГАЗ", "Русала" и En+ Group - эти компании прямо или косвенно имеют бизнес-связи в США.

Министерство финансов США во вторник, 1 мая, дало инвесторам дополнительный месяц для проведения дивестиций - вывода вложенных в бизнес средств - из российских компаний, которые оказались под американскими санкциями.

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Об этом сообщает DW.com со ссылкой на агентство Reuters. Речь идет о подконтрольных или частично контролируемых российским олигархом Олегом Дерипаской фирмы. Дедлайн перенесли с 7 мая на 6 июня.

Отсрочка касается "Группы ГАЗ", "Русала" и En+ Group. Эти компании прямо или косвенно имеют бизнес-связи в США. Они оказались под санкциями США из-за "недобросовестных действий" России. Тогда акции компании Дерипаски обвалились вдвое на Гонконгской бирже, "Русал" предупредил о возможном техническом дефолте.

Минфин США в апреле заявлял, что с "Русала" могут снять санкции, если Деприпаска, которого считают приближенным к президенту России Владимира Путина, откажется от контроля над компанией. Тогда миллиардер согласился сократить свою долю в En+ ниже 50 процентов. По данным газеты "Ведомости", Дерипаска контролировал 66% акций En+, которая в свою очередь владела 48% "Русал" и имела права контролирующего акционера. Впоследствии в Вашингтоне сказали, что сокращение доли Дерипаски в En+ не является "само собой" основанием для снятия санкций с компании.