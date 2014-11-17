Гривня на межбанке продолжает укрепляться после обвала

На украинском межбанковском рынке в понедельник, 17 ноября, по состоянию на 12:05 за доллар давали 15,64 гривни против 15,74 на закрытии торгового дня в пятницу, 14 ноября, сообщает УкрДилинг.

За евро на указанный момент времени давали 19,53 гривни.

За российский рубль к этому времени давали 0,33 гривни.

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