Великобритания обязала заморские территории раскрыть имена владельцев оффшоров

Глава правительства Британских Виргинских Островов Орландо Смит назвал новую политику прозрачности «глубоко ошибочной».

Великобритания обязала свои заморские территории, такие как Каймановы Острова и Британские Виргинские Острова, раскрыть секретную информацию о собственниках зарегистрированных там компаний до 2020 года.

Как сообщает Reuters, этот шаг направлен на борьбу с коррупцией, уклонением от уплаты налогов и отмыванием средств.

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Отмечается, что немало таких территорий имеют большие финансовые секторы, поскольку в них действуют низкие налоги, а владение активами является недостаточно прозрачным. Несмотря на призывы к большей открытости, власть таких территорий не спешила открывать имена владельцев зарегистрированных в них активов.

Глава правительства Британских Виргинских Островов Орландо Смит заявил о своей глубокой озабоченности решением Лондону, назвав новую политику прозрачности «глубоко ошибочной».

Соответствующие поправки британского парламента не касаются острова Мэн и Нормандских Островов, поскольку парламентарии не могут навязывать этим территориям свою волю.

Как сообщал УНИАН, по словам одного из членов Консервативной партии Эндрю Митчелла, законопроект о раскрытии владельцев офшоров в заморских территории был разработан по согласию премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Поправка поможет установить, в том числе, и бенефициаров офшорных компаний российского происхождения.

Реформа прозрачности банков была начала в Британии еще при предыдущем премьер-министре Дэвиде Кэмероне, который занимал руководящую должность с 2010 по 2016 год. В частности, в 2013 году публичный реестр бенефициаров офшорных компаний создало Лондонское Сити. Тем не менее, попытки Кэмерона убедить заморские территории, которые являются наиболее популярными местами для хранения активов, последовать примеру Лондона, не имели успеха.