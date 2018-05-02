Платежный баланс Украины ушел в минус на $272 миллиона

Этот показатель в 2 раза ниже дефицита за аналогичный период прошлого года.

Дефицит платежного баланса Украины за январь-март 2018 года составил 272 млн долл., что в 2 раза ниже дефицита за аналогичный период 2017 года на уровне 584 млн долл.

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Как сообщается на сайте НБУ, в марте платежный баланс сведен с дефицитом 75 млн долл.

Согласно приведенным данным, дефицит счета текущих операций составил 763 млн долл. в марте и 603 млн долл. – в первом квартале этого года.

Финансовый счет сведен с профицитом 686 млн долл. в марте и 329 млн долл. – в первом квартале 2018 года.

Как сообщал УНИАН, профицит платежного баланса Украины за 2017 год составил 2,566 млрд долл., что вдвое выше профицита за 2016 год, при этом баланс был сведен с профицитом третий год подряд.