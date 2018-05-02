Украина покупает больше, чем продает: дефицит внешней торговли товарами вырос в 1,3 раза

Дефицит внешней торговли Украины в первом квартале вырос на 25,4% - до 1,691 млрд долл.

Баланс внешней торговли товарами и услугами Украины в январе-марте 2018 года сведен с дефицитом на уровне 1,691 млрд долл., что на 25,4% выше дефицита за январь-март 2017 года на уровне 1,3 млрд долл.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в том числе дефицит внешней торговли товарами вырос в 1,3 раза - до 1,936 млрд долл., профицит внешней торговли услугами вырос в 2,3 раза - до 245 млн долл.

Справка УНИАН. По оценкам Государственной службы статистики Украины, внешнеторговый баланс Украины по итогам 2017 года сведен с дефицитом в 2,625 млрд долл. против 541,6 млн долл. профицита за предыдущий год.

Национальный банк Украины обнародовал свои оценки, согласно которым баланс внешней торговли товарами и услугами Украины в 2017 году сведен с дефицитом на уровне 6,848 млрд долл., что на 25,2% больше дефицита за 2016 год.