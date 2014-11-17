Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги Харькова

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Харькова на уровне «ССС» и отозвало рейтинг Одессы по просьбе эмитента, говорится в сообщении агентства, текстом которого располагает УНИАН.

«Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента города Харькова в иностранной и национальной валюте на уровне «CCC» и краткосрочный рейтинг в иностранной валюте на уровне «C», - говорится в сообщении. – Также Fitch Ratings отозвало рейтинги Одесской области, поскольку приняло решение прекратить участвовать в рейтинговом процессе».

В отношении Харькова Fitch сообщило, что подтверждает национальный долгосрочный рейтинг города на уровне «A+(ukr)», однако прогнозы по всем рейтингам «негативные».

Читайте такжеStandard and Poor’s повысило рейтинг КиеваКак сообщал УНИАН, в конце августа Fitch Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне "ССС" и снизило кредитный рейтинг страны в национальной валюте до "ССС" с "В-". В сентябре Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в национальной валюте с «В-» до «ССС» Киева, Харькова и Одесской области вслед за аналогичным снижением рейтинга Украины.

Кроме того, Fitch снизил рейтинги крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК, металлургического холдинга «Метинвест», металлургической холдинговой компании Fintest Trading Co, а также рейтинги крупнейших агрохолдингов Украины до общегосударственного уровня «ССС».