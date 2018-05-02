Будет ли по 25: эксперты дали прогноз курса доллара в Украине на лето

Старший аналитик Forex Club также допускает существенное укрепление гривни.

В ближайшие месяцы гривна может продолжить укрепляться, курс национальной валюты летом 2018 года может пройти отметку в 25 грн/1$.

Об этом рассказал аналитик инвестиционной компании "Альпари" Максим Пархоменко, передает "Апостроф".

"Планка в 25 грн вполне достижима в этом году", - поделился мнением эксперт.

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Допускает укрепление гривни до 25/1$ и член исполкома Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран. Впрочем, такая отметка может и не быть пройдена, если Нацбанк выполнит свое обещание относительно регулярной скупки валюты.

Напомним, что накануне НБУ заявил о планах покупки во втором квартале 2018 года до $10 млн в день для пополнения своих золотовалютных резервов, необходимых для погашения госдолга.

Старший аналитик Forex Club Андрей Шевчишин также допускает существенное укрепление гривни, однако подчеркивает, что отметка в 25 грн/1$ является оптимистичным показателем. Шансы реализации данного сценария повышаются в случае получения Украиной очередного транша Международного валютного фонда (МВФ) и другой финансовой помощи от партнеров Украины.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк на 2 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2619.5648 (27 апреля – 2623.0047)

100 EUR – 3161.8147 (27 апреля – 3191.6721)

10 RUR – 4.1762 (27 апреля – 4.1899).