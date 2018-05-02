В дефиците госбюджета Нацбанк обвинил пенсионеров и получателей субсидий

Госбюджет в первом квартале выполнен с дефицитом в 20,6 млрд грн, что более чем вдвое выше показателя за аналогичный период предыдущего года.

Государственный бюджет Украины в марте сведен со значительным дефицитом в 18,9 млрд грн из-за стремительного роста расходов на перечисления в Пенсионный фонд и на предоставление льгот и субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Читайте такжеВ Украине начали действовать новые правила предоставления субсидий: что нужно знать

Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины за апрель, опубликованном на сайте регулятора.

«Рост расходов государственного бюджета был более стремительным в марте (на 36,6% год к году после снижения в феврале), прежде всего, по социальным направлениям - существенно выросли перечисления Пенсионному фонду и текущие трансферты на предоставление льгот и субсидий населению на оплату услуг ЖКХ в связи с холодным мартом», - говорится в документе.

В НБУ отметили продолжение высоких темпов роста расходов на оплату труда и капитальных расходов, в то же время сократились расходы на товары и услуги, а также на обслуживание долга.

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины за январь-март 2018 года выполнен с дефицитом на уровне 20,564 млрд грн, что более чем вдвое выше дефицита за аналогичный период предыдущего года.

Сводный бюджет за этот период выполнен с дефицитом на уровне 3,001 млрд грн против профицита за аналогичный период предыдущего года в размере 4,005 млрд грн.

Госбюджет Украины на 2018 год устанавливает предельный объем дефицита на уровне 80,6 млрд грн, или 2,4% ВВП.