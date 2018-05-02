С начала года гривня укрепилась к доллару на 6,5%

В апреле гривня укрепилась к доллару на 1,2%.

Национальная валюта Украины по официальному обменному курсу в апреле укрепилась к доллару на 1,2%.

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Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины за апрель, опубликованном на сайте регулятора.

По оценкам НБУ, с начала года украинская гривня укрепилась к доллару на 6,5%.

Нацбанк объясняет укрепление национальной валюты действием фундаментальных факторов, включая снижение ликвидности банковской системы в марте на 11,3 млрд грн в результате операций правительства, после того как в феврале благодаря операциям правительства ликвидность банковской системы выросла.

Также в марте оставалась благоприятной для Украины внешняя конъюнктура и продолжился рост предложения валюты со стороны населения.

Справка УНИАН. Национальная валюта Украины по официальному курсу НБУ в первом квартале 2018 года укрепилась к доллару США на 5,4%.

Государственный бюджет Украины на 2018 год предполагает среднегодовой курс гривни около 29,3 грн/долл. и курс на конец года – около 30,1 грн/долл.

Согласно данным опроса НБУ в первом квартале 2018 года, большинство представителей украинского бизнеса прогнозируют обменный курс гривни к доллару США в следующие 12 месяцев в пределах 28-31 грн/долл.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года и составил 30,01 грн/долл.