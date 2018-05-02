Fitch спрогнозировал, когда Украина получит $1,9 миллиарда от МВФ

По мнению агентства, деньги Украина получит в третьем квартале и этот транш станет последним в рамках текущей программы с МВФ.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает четвертого пересмотра программы с Международным валютным фондом и получения Украиной очередного транша на 1,9 млрд долл. в третьем квартале 2018 года.

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Как отмечается в сообщении Fitch, очередной пересмотр программы с МВФ будет способствовать дальнейшему многостороннему финансированию нашей страны и возврату на международные рынки капитала с размещением еврооблигаций на 2 млрд долл.

Кроме того, в середине 2018 года Европейский Союз может одобрить новую программу макроэкономической помощи для Украины в объеме 1 млрд евро.

В то же время, Fitch не прогнозирует дополнительных выплат в рамках текущей программы с МВФ, поскольку она завершается в начале 2019 года.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента Украины в национальной и иностранной валюте на уровне «B-» со стабильным прогнозом.

МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 млрд долл. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 млрд долл. Срок программы истекает в марте 2019 года.

Как заявил министр финансов Александр Данилюк в апреле, Украина не выполнила две предварительные меры для продолжения сотрудничества с МВФ, включая принятие закона об антикоррупционном суде и утверждение механизма автоматической корректировки тарифов на газ в соответствии с рыночным уровнем.