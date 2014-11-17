Украина намерена выполнить условия сотрудничества МВФ - проект Коалиционного соглашения

Об этом говорится в рабочем проекте Коалиционного соглашения, опубликованном на сайте Блока Петра Порошенко.

«Обеспечение выполнения «структурных маяков», предусмотренных в Меморандуме об экономической и финансовой политике между Украиной и МВФ относительно дефицита сектора общегосударственного управления (по методологии МВФ)», - говорится в проекте соглашения.

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Ранее премьер-министр Арсений Яценюк подчеркнул, что коалиционное соглашение, которое будет подписано между представителями политических сил, вошедших в новый состав Верховной Рады по результатам внеочередных выборов, будет предусматривать пункт о непременном выполнении программы сотрудничества Украины с МВФ.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля Украина и МВФ утвердили и подписали двухлетнюю программу кредитования экономики Украины объемом 17 млрд долл., из которых Украина уже получила 4,5 млрд долл. – в мае и сентябре.

11 ноября в Киев приехала оценочная миссия МВФ под руководством Николая Георгиева. Как ожидается, по итогам своей работы миссия подготовит доклад о ситуации в экономике Украины и предложит его на рассмотрение Совета директоров Фонда. Заседание Совета состоится в конце декабря – начале января 2015 года. Во время заседания Совет может одобрить или не одобрить решение о предоставлении нашей стране следующего транша кредита в объеме 2,7 млрд долл., а также решение о пересмотре программы в части дальнейшего графика работы оценочных миссий в Украине и возможного выделения средств.

В то же время, МВФ ожидает скорейшего формирования нового украинского правительства для продолжения дискуссий и обсуждения дальнейшего пакета экономических реформ в рамках выполнения двухлетней программы сотрудничества.