После долгих выходных гривня укрепляется: отвоевала у доллара 7 копеек
14:11, 02 мая 2018Финансы
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Котировки гривни на межбанке к середине торгов установились на уровне 26,13/26,15 грн/долл.
Гривня укрепилась к доллару на 7 копеек / фото УНИАН
В среду, 2 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 26,13/26,15 грн/долл.
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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня укрепилась к доллару на 7 копеек.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,35/31,37 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4110/0,4117 грн/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 26,1543 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 234 сделки на сумму 127,28 млн долл.
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