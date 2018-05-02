Нацбанк в апреле купил на $303 миллиона больше, чем продал

14:39, 02 мая 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины за апрель, опубликованном на сайте регулятора.

Согласно приведенным данным, с начала года – в январе-апреле – показатель чистой покупки валюты регулятором составил 1,1 млрд долл.

Набанк отметил, что при проведении интервенций не препятствовал укреплению гривни под действием фундаментальных факторов, включая снижение ликвидности банковской системы, благоприятную внешнюю конъюнктуру и рост предложения валюты со стороны населения. 

Справка УНИАН. Международные резервы Украины на 1 апреля 2018 года составили 18,191 млрд долл., что на 3,3% ниже показателя на начало года. В 2017 году международные резервы Украины выросли на 21% - до 18,808 млрд долл.

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Теги: #валюта#Нацбанк#валютный рынок