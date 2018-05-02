Фонд гарантирования завершил ликвидацию «Классикбанка» Думчева

Фонд удовлетворил требования кредиторов финучреждения в полном объеме.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил ликвидацию «Классикбанка», удовлетворив требования кредиторов финучреждения на 3,5 млн грн в полном объеме.

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Как сообщила пресс-служба фонда, после удовлетворения требований кредиторов у банка осталось имущество, которое в рамках законодательства передано в общую долевую собственность акционеров финучреждения.

Справка УНИАН. «Классикбанк» работал на рынке Украины с 1994 года и входил в группу небольших финучреждений. Банк принадлежал Сергею Думчеву - кандидату в мэры Киева в 2015 году, который прославился скандальной пиар-кампанией. Думчев также возглавлял набсовет банка «Премиум» с 2010 по 2015 год.

Фонд гарантирования вкладов начал ликвидацию «Классикбанка» в августе 2016 года. С июня 2016 года в банке работала временная администрация.