Будущая коалиция хочет отменить НДС-счета и установить сроки возмещения НДС

Рабочий проект Коалиционного соглашения, которое будет подписано между представителями политических сил, вошедших в новый состав Верховной Рады по результатам внеочередных выборов, предлагает осуществить ряд преобразований в сфере администрирования налога на добавленную стоимость посредством отмены решения о введении НДС-счетов и установлении сроков гарантированного возмещения налога.

Как отмечается в тексте соглашения, размещенном на сайте Блока Петра Порошенко, коалиция также предлагает реформировать систему администрирования налоговых накладных, без указания деталей такой реформы.

«Обеспечить администрирование налога на добавленную стоимость с обеспечением прав налогоплательщика, установление гарантий возмещения НДС и, в частности, сроков такого возмещения и ответственности налогового органа за несвоевременное получение возмещений, - говорится в документе. – Отменить положения закона №1621 о введении системы электронного администрирования налога на добавленную стоимость (НДС-счетов) и реформировать систему администрирования налоговых накладных».

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Как сообщал УНИАН, 31 июля Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в Налоговый Кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты (относительно усовершенствования отдельных положений) №1621-VII", а 2 августа он уже был подписан президентом. Согласно закону, плательщикам налога будут автоматически открыты счета в системе электронного администрирования налога на добавленную стоимость в банке, который выберет Кабинет министров. Для перечисления налога в бюджет центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию налоговой и таможенной политики, направляет банку, в котором открыты счета плательщиков в системе электронного администрирования налога на добавленную стоимость, реестр плательщиков, в котором указывается название плательщика, код ЕГРПОУ и индивидуальный налоговый номер плательщика, отчетный период и сумма налога, подлежащего перечислению в бюджет. На основании такого реестра банк перечисляет суммы налога в бюджет.

В марте текущего года Украина и МВФ согласовали общую сумму задолженности по НДС, сформированную на 1 января 2014 года, ограничив ее 16,7 млрд грн. К концу года, по расчетам Государственной фискальной службы, этот показатель не должен превышать 14,9 млрд грн.

Текущие платежи по возмещению НДС, по данным ГФС, выплачиваются своевременно.

Объем возмещений по налогу на добавленную стоимость украинским предприятиям в октябре текущего года вырос по сравнению с сентябрем на 6% – до 4,79 млрд грн. Наибольшие суммы возмещений, по данным Госказначейства, получили предприятия Киева – 1,06 млрд грн и Донецкой области – 813,6 млн грн. Третья по объему возмещений Днепропетровская область – 641,2 млн грн. Объем возмещений НДС в Луганской области в октябре составил 215,9 млн грн. При этом объем возмещений хозяйствующим субъектам, оформляемый облигациями внутреннего государственного займа (НДС-облигациями), в октябре сократился более чем вдвое – до 112,7 млн грн с 300 млн грн, оформленных в сентябре. Общий транш НДС-облигаций, выпущенных Минфином с мая текущего года, составляет порядка 7 млрд грн.