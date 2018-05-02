Суд признал законность ликвидации «Восточно-промышленного банка»

Нацбанк отозвал лицензию у финучреждения в 2015 году в связи с не проведением перерегистрации вне зоны АТО.

Верховный суд Украины отказался отменять постановление Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации «Восточно-промышленного коммерческого банка».

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Как сообщается на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц, суд удостоверился, что банк не осуществлял деятельность с августа 2014 года, прекратив участие в системе электронных платежей НБУ, в связи с чем регулятор и принял решение об отзыве лицензии.

По информации фонда, с иском против НБУ от имени банка в ходе его ликвидации обратились якобы представители самого банка, доверенности которых согласно законодательству фонд аннулировал.

Также сообщается, что решение суда дает основания для продолжения ликвидации банка.

Справка УНИАН. Национальный банк отозвал банковскую лицензию у «Восточно-промышленного коммерческого банка» (г. Луганск) в сентябре 2015 года в связи с не проведением перерегистрации финучреждения вне зоны проведения антитеррористической операции. Банк работал на рынке Украины с 1994 года и входил в группу небольших финучреждений.