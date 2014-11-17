Нацбанк продолжает укреплять официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, 17 ноября с 14:00 регулятор установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 долларов США – 1533.5614 гривни (с 14.00 14 ноября – 1541.2417);

100 евро – 1907.1370 (с 14.00 14 ноября – 1919.7707);

10 российских рублей – 3.2359 (с 14.00 14 ноября – 3.3416).

Как сообщал УНИАН, украинская валюта сегодня к середине торгов на межбанковском рынке выросла к доллару еще на 10 копеек.

Читайте такжеГривня на межбанке продолжает укрепляться после обвалаТак, в понедельник, 17 ноября, по состоянию на 12:05 за доллар давали 15,64 гривни против 15,74 на закрытии торгового дня в пятницу, 14 ноября.

За евро на указанный момент времени давали 19,53 гривни.

За российский рубль к этому времени давали 0,33 гривни.