Швейцарский банк HSBC обвинили в мошенничестве на сотни миллионов евро

Бельгийские власти обвинили швейцарский филиал банка HSBC

в мошенничестве и отмывании денег на сумму в сотни миллионов евро, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Agence France-Presse.

По мнению прокуратуры, HSBC Private Bank SA виновен в масштабном мошенничестве против властей Швейцарии. Он помогал сотням клиентов, включая компании по продаже алмазов, которые базируются в порту Антверпена, в обманных процедурах.

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