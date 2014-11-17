Швейцарский банк HSBC обвинили в мошенничестве на сотни миллионов евро
14:49, 17 ноября 2014Финансы
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Банк якобы помогал сотням клиентов, включая компании по продаже алмазов, в обманных процедурах.
Швейцарский HSBC обвинили в мошенничестве / Фото УНИАН
Бельгийские власти обвинили швейцарский филиал банка HSBC
в мошенничестве и отмывании денег на сумму в сотни миллионов евро, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Agence France-Presse.
По мнению прокуратуры, HSBC Private Bank SA виновен в масштабном мошенничестве против властей Швейцарии. Он помогал сотням клиентов, включая компании по продаже алмазов, которые базируются в порту Антверпена, в обманных процедурах.
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