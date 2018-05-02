Нацбанк укрепил официальную гривню: курсы валют на 3 мая

Официальный курс НБУ на 3 мая: 100 USD – 2615.5067 грн; 100 EUR – 3140.4389 грн; 10 RUR – 4.2186 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 3 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2615.5067 (2 мая – 2619.5648)

100 EUR – 3140.4389 (2 мая – 3161.8147)

10 RUR – 4.2186 (2 мая – 4.1762)

В среду, 2 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,15/26,17 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня укрепилась к доллару на 7 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,30/31,33 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4081/0,4087 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,1551 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 440 сделок на сумму 276,94 млн долл.