Кабмин выделил 300 млн гривень на восстановление инфраструктуры Донбасса

Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров Украины №1082-р от 12 ноября 2014 года, опубликованном в газете «Урядовый курьер».

Согласно документу, Министерству финансов поручено осуществить соответствующие выплаты за счет средств резервного фонда госбюджета.

В то же время, Донецкой и Луганской облгосадминистрациям поручено в недельный срок согласовать с Министерством экономического развития и торговли, Министерством регионального развития, строительства и ЖКХ, а также Минфином, перечень расходов, связанных с реализацией предусмотренных распоряжением мероприятий и утвердить его.

Читайте такжеУкраина потратит 300 млн гривень на восстановление освобожденных территорий Донбасса

Также облгосадминистрации должны до конца текущего года подать в Минэкономразвития, Минфин и Государственную казначейскую службу отчеты об использовании выделенных средств.

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине создано Госагентство по восстановлению Донбасса.

Также сообщалось, что с апреля текущего года Украина ведет на территории Луганской и Донецкой областей антитеррористическую операцию. В течение июля и августа украинские силовики освободили от террористов ряд городов региона и продолжают операцию. По состоянию на середину сентября объем восстановительных работ на востоке страны составлял по меньшей мере 12 млрд грн. Как подчеркивал глава правительства Арсений Яценюк, каждый день войны стоит Украине 80 млн грн.

В середине октября Кабмин утвердил план первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры восточных областей Украины. Тогда же правительство выделило 60,8 млн грн на восстановление жилищно-коммунального хозяйства Донецкой области.