Чистый отток капитала из России в 2014 году может достичь $130 млрд

Чистый отток капитала из РФ в 2014 году может достичь 130 млрд долларов, соответствующий прогноз озвучил министр финансов РФ Антон Силуанов инвесторам в Сингапуре, передает ПРАЙМ со ссылкой на Bloomberg.

По словам министра, чистый отток может составить от 120 млрд до 130 млрд долларов.

Читайте такжеГлавный итог саммита G20 - изоляция России усиливаетсяРанее ЦБ РФ повысил прогноз по оттоку капитала в 2014 году с 90 млрд долларов до 128 млрд долларов в 2014 году. Такая оценка содержится в уточненном проекте Центробанка "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2015 год и период 2016 и 2017 годов".

В соответствии с текущим прогнозом Минэкономразвития РФ этот показатель в 2014 году составит 100 млрд долларов.