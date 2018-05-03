Средняя зарплата украинцев превысила 8 тысяч гривень, самая высокая - в Киеве
10:33, 03 мая 2018Финансы
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Самые высокие зарплаты в Украине получают киевляне - в среднем 13,4 тысячи гривень в месяц.
Самая низкая же среднемесячная зарплата в Тернопольской области / УНИАН
Размер средней заработной платы в Украине в марте 2018 превысил составил 8382 гривны.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
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Самые высокие зарплаты в Украине получают киевляне - в среднем 13388 гривень в месяц. В Киевской области уровень средней зарплаты составил 8399 гривень. Далее по уровню зарплат идут Донецкая и Днепропетровская области - 8927 и 8387 гривень соответственно.
Самая низкая же среднемесячная зарплата в Тернопольской области - меньше 6400 гривень в месяц.
Как сообщал УНИАН, в марте 2018 года самую высокую заработную плату получали работники сферы авиационного транспорта - 31,7 тыс. грн.
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