Средняя зарплата украинцев превысила 8 тысяч гривень, самая высокая - в Киеве

Самые высокие зарплаты в Украине получают киевляне - в среднем 13,4 тысячи гривень в месяц.

Размер средней заработной платы в Украине в марте 2018 превысил составил 8382 гривны.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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Самые высокие зарплаты в Украине получают киевляне - в среднем 13388 гривень в месяц. В Киевской области уровень средней зарплаты составил 8399 гривень. Далее по уровню зарплат идут Донецкая и Днепропетровская области - 8927 и 8387 гривень соответственно.

Самая низкая же среднемесячная зарплата в Тернопольской области - меньше 6400 гривень в месяц.

Как сообщал УНИАН, в марте 2018 года самую высокую заработную плату получали работники сферы авиационного транспорта - 31,7 тыс. грн.