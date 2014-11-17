Розничные продажи в Украине упали почти на 7%
Оборот розничной торговли в Украине в январе-октябре 2014 года снизился на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года (в сопоставимых ценах) – до 728,65 млрд грн.
Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.
Согласно сообщению, небольшой рост розничного товарооборота за 10 месяцев текущего года отмечен только в 7 областях Украины: Днепропетровской, Кировоградской, Киевской, Сумской, Черновицкой, Закарпатской и Черкасской.
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Больше всего снизился оборот розничной торговли в Луганской и Донецкой областях – на 40,3% и 31,9%, до 21,18 млрд грн и 53,852 млрд грн соответственно.
Розничный товарооборот в Киеве в январе-октябре текущего года снизился на 3,8% - до 100,361 млрд грн. В других регионах Украины снижение розничного товарооборота было в пределах от 0,2% до 6,4%.
Как сообщал УНИАН, оборот розничной торговли в Украине в январе-сентябре 2014 года снизился на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года (в сопоставимых ценах) – до 651,173 млрд грн.
В 2013 году розничный товарооборот в Украине вырос на 9,5% по сравнению с 2012 годом – до 884,2 млрд грн.