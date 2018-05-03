«Новая почта» подала в суд на Нацбанк из-за «Укрпошты»

14:35, 03 мая 2018
Финансы
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«Новая почта» подала в суд на Нацбанк / plus.google.com

Крупнейшая украинская компании экспресс-доставки «Новая почта» подала в суд на Национальный банк с требованием признать незаконным постановление, предоставляющее национальным операторам почтовой связи, к которым в Украине относится публичное акционерное общество «Укрпошта», возможность предоставления гражданам финансовой услуги по переводу средств и участия во внутригосударственных и международных платежных системах.

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Соответствующий иск о признании противоправным и недействительным постановления № 138 от 21.12.2017 года зарегистрирован Окружным административным судом Киева 2 мая.

Постановление разрешило «Укрпоште» при посредничестве банков принимать платежи, что позволило национальному оператору в апреле зарегистрироваться в международных платежных системах Visa и MasterCard и начать процедуру присоединения компании к Национальной платежной системе «Украинское платежное пространство».

Как сообщал УНИАН, в конце декабря НБУ предоставил национальным операторам почтовой связи, к которым в Украине относится публичное акционерное общество «Укрпошта», возможность предоставления гражданам финансовой услуги по переводу средств и участия во внутригосударственных и международных платежных системах.

Предоставление таких услуг будет возможно при условии получения лицензии Национального банка на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.

В НБУ отметили, что данный порядок разработан с целью расширения доступа населения к финансовой услуге перевода средств, в частности, в сельской местности и отдаленных районах Украины, а также для стимулирования развития безналичных расчетов.

Ранее исполняющий обязанности генерального директора «Укрпошты» Игорь Смелянский заявлял, что намерен добиться выхода компании на рынок финансовых услуг посредством инициирования внесения изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно финансовых услуг в области почтовой связи или вхождения в стратегическое партнерство с банком.

Справка УНИАН. Компания «Новая почта» основана в 2001 году как оператор экспресс-доставки документов, посылок и грузов в любую точку Украины.

Публичное акционерное общество «Укрпошта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через более чем 11 тыс. отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тыс. сотрудников.

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