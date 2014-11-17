Гонтарева надеется получить очередной транш МВФ до конца года

Об этом заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в эфире Hromadske.tv.

Глава НБУ напомнила, что миссия МВФ работает в Киеве с 11 ноября, и намерена завершить свою работу до 25 ноября.

«Наша самая главная задача, чтобы до этого времени уже было сформировано правительство, была коалиция, работоспособная Верховная Рада. Только в этом случае следующие транши, на которые мы можем рассчитывать, мы будем получать. Если это произойдет, то мы можем получить транш еще до конца этого года», - сказала она.

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Также глава НБУ допускает объединение третьего и четвертого траншей МВФ. «Если объединятся 3-й и 4-й транши, то это будет 2,8 миллиарда долларов. Но я думаю, что мы можем говорить и о большей сумме», - сказал она, не уточняя, о какой сумме идет речь.

По словам Гонтаревой, полученные средства будут использованы для пополнения международных резервов страны. «Это - пополнение наших валютных резервов. Наши валютные резервы на конец октября составляли 12,5 млрд долларов. То есть, у нас достаточно денег, и нам эти деньги нужны для пополнения резервов», - пояснила она.

Глава НБУ сообщила, что условия программы с МВФ могут быть пересмотрены в сторону смягчения. «Уже в июле было понятно, что экономическая ситуация ухудшилась. Но когда в августе и в сентябре начались активные военные действия, и в зоне АТО оказалось 15% нашего промышленного производства и 10% нашего ВВП, то совершенно было очевидно, что прогнозы макроэкономические мы будем менять. А раз мы меняем прогнозы, то практически полностью меняется картина наших показателей и индикаторов. И мы обсуждали это с МВФ в Вашингтоне 8 октября. Сейчас миссия приехала, делает свои прогнозы, у нас полное взаимопонимание, и я думаю, МВФ нас в этом поддержит», - сказала Гонтарева.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября в Киев приехала оценочная миссия МВФ под руководством Николая Георгиева. По итогам своей работы миссия подготовит доклад о ситуации в экономике Украины и предложит его на рассмотрение Совета директоров Фонда, заседание которого состоится в конце декабря – начале января 2015 года. Совет может одобрить решение о предоставлении нашей стране следующего транша кредита и пересмотре программы.

Украина и МВФ утвердили и подписали двухлетнюю программу кредитования объемом 17 млрд долл. в конце апреля. В рамках этой программы наша страна уже получила 4,5 млрд долл. двумя траншами в мае и в сентябре.