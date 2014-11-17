Минэкономразвития намерено упростить процедуру участия в тендерах

Для этого хотят разработать единую тендерную справку, которую будут выдавать центры по предоставлению административных услуг, сообщила пресс-служба министерства.

Согласно сообщению, для этого необходимо внести изменения в Закон Украины "Об административных услугах" и урегулировать вопрос подтверждения отдельных квалификационных данных путем подачи единой тендерной справки на уровне законодательства о государственных закупках.

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Также в ведомстве напомнили о действии нормы Закона "Об осуществлении государственных закупок", которая предусматривает отказ в участии в тендерных торгах в случае доказанного факта антиконкурентных согласованных действий в прошлом.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля 2014 года Верховная Рада Украины со второй попытки приняла закон о государственных закупках, входящий в пакет необходимых к принятию законодательных актов по борьбе с коррупцией в сфере государственных финансов. Закон предусматривает постепенный переход от бумажной к электронной системе ведения торгов по госзакупкам.

Прежнее законодательство в сфере госзакупок, действовавшее до апреля текущего года, позволяло властям страны выводить из бюджета Украины порядка 150 млрд грн в год путем злоупотреблений на тендерах.