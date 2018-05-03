Правительство рассчитывает ликвидировать дефицит Пенсионного фонда за семь лет

Гройсман подчеркнул, что сегодня многим работникам продолжают платить зарплату в "конвертах", и это огромная проблема для Украины.

Правительство рассчитывает ликвидировать дефицит Пенсионного фонда, который на текущий момент составляет 140 млрд грн в год, за семь лет за счет детенизации зарплат.

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Об этом говорится в сообщении на сайте правительства со ссылкой на слова премьер-министра Владимира Гройсмана.

«Мы видим ликвидацию дефицита за семь лет. Многое зависит напрямую от детенизации заработных плат. Мы предполагали, что на три года будет сохранен дефицит такой, какой был - почти 140 млрд грн. Он сейчас сохраняется, мы находимся в таргетированных пределах. Далее будем смотреть на ситуацию. Нам нужно больше работать над детенизацией, потому что сегодня многим работникам продолжают платить зарплату в "конвертах", и это огромная проблема для Украины», - подчеркнул премьер-министр.

Он отметил, что повышение минимальной заработной платы в 2017 году до 3,2 тыс. грн было продуманным и системным шагом правительства, который позволил разморозить вопросы оплаты труда украинцев и повысить средние зарплаты по стране.

«Мы сделали очень системный шаг, который, на мой взгляд, открыл еще одну возможность, а именно - разморозить в целом заработные платы. Можно сказать, что мы начали возвращать долги работающим украинцам... Минимальная заработная плата подтолкнула среднюю зарплату. Я считаю, что в этом году средняя заработная плата уже может быть около 10 тыс. грн », - сказал Владимир Гройсман.

Как сообщал УНИАН, в январе Кабинет министров утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2018 год с дотациями на покрытие дефицита в размере 139 млрд грн. Общий объем доходной части бюджета фонда определен в сумме 353,628 млрд грн, общий объем расходной части - в сумме 345,812 млрд грн.