Будущая коалиция хочет передать на места право устанавливать тарифы на переработку мусора

Об этом идет речь в рабочем варианте проекта коалиционного соглашения, которое будет подписано между представителями политических сил, вошедших в новый состав Верховной Рады по результатам внеочередных выборов.

Согласно тексту проекта соглашения, в рамках мер по увеличению части утилизации твердых бытовых отходов, парламентская коалиция также должна будет обеспечить соблюдение требований Директив ЕС о полигонах отходов в системе ценообразования на захоронение отходов.

Читайте такжеБолее 60 домов на столичных Позняках будут обогревать за счет сожженного мусора (видео)Ранее УНИАН сообщал, что Киев сможет экономить около 15 млн кубометров газа за счет сжигания мусора.

Справка УНИАН. По данным Государственной службы статистики Украины, количество образовавшихся отходов в Украине в 2013 году снизилось на 0,6% по сравнению с 2012 годом – до 448,1 млн тонн. Часть отходов, которая была вывезена в специально отведенные места или сожжена без получения энергии, в общем объеме отходов в 2013 году составила 64,5%. При этом количество вывезенных отходов по сравнению с 2012 годом уменьшилось на 0,5% - до 288,1 млн тонн., объем утилизированных отходов в прошлом году вырос на 2,6% - до 147,2 млн тонн, а сожженных – уменьшился на 24,4%, до 918,7 тыс. тонн.