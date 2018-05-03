НБУ изменил подходы к инспекционным проверкам банков

Теперь периодичность проверок будет зависеть от величины банка и оценки его рисков.

Национальный банк Украины изменил подходы к планированию инспекционных проверок банков и других объектов надзора с учетом европейских методологических принципов.

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Как сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №47, вступающее в силу с 4 мая, теперь периодичность инспекционных проверок регулятора будет зависеть от величины банка и оценки его рисков, проведенной в ходе безвыездного банковского надзора.

Справка УНИАН. На начало апреля в Украине работало 82 банка, имеющих лицензии на осуществление банковской деятельности.