НБУ изменил подходы к инспекционным проверкам банков
17:56, 03 мая 2018Финансы
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Теперь периодичность проверок будет зависеть от величины банка и оценки его рисков.
Иллюстрация REUTERS
Национальный банк Украины изменил подходы к планированию инспекционных проверок банков и других объектов надзора с учетом европейских методологических принципов.
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Как сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №47, вступающее в силу с 4 мая, теперь периодичность инспекционных проверок регулятора будет зависеть от величины банка и оценки его рисков, проведенной в ходе безвыездного банковского надзора.
Справка УНИАН. На начало апреля в Украине работало 82 банка, имеющих лицензии на осуществление банковской деятельности.
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