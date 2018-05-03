Счетная палата проверила использование бюджетных средств: нашла нарушений на 23 миллиарда

За год проверено 635 объектов контроля.

Счетная палата по результатам контрольно-аналитических мероприятий в 2017 году выявила нарушения при использовании средств государственного бюджета Украины на общую сумму свыше 23 млрд грн.

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Как сообщается на сайте Счетной палаты, за год проверено 635 объектов контроля, включая органы государственной власти, бюджетные учреждения и госпредприятия, а объем проверенных государственных средств составил почти 504 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Счетная палата констатировала невыполнение плана доходов государственного бюджета Украины на 2017 год на 3,4 млрд грн, или на 0,4%, и не проведение плановых расходов на 31 млрд грн, или на 3,6%.