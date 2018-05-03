Курсы валют: гривня понизилась к доллару на 5 копеек

Котировки гривни на межбанке к закрытию торгов установились на уровне 26,20/26,23 грн/долл.

В четверг, 3 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,20/26,23 грн/долл.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня понизилась к доллару на 5 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,36/31,39 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4081/0,4087 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,1915 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 644 сделки на сумму 420,54 млн долл.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 4 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2619.1470 (3 мая – 2615.5067 )

100 EUR – 3140.8811 (3 мая – 3140.4389)

10 RUR – 4.1256 (3 мая – 4.2186)