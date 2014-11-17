Российский Центробанк ограничил стоимость потребительских кредитов

"С 1 января 2015 года максимальные ставки не смогут быть выше средневзвешенных значений более чем на треть, что приведет к существенному снижению процентных ставок уже в следующем квартале", - цитирует сообщение ЦБ России Reuters.

Эта мера завершает борьбу Российского Центробанка с бумом на российском рынке потребкредитования, годовые темпы прироста которого сократились до желаемых 15 процентов на 1 октября 2014 года с 53 процентов в 2012 году.

Максимальные ставки рассчитаны для банков, микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов и ломбардов.

Читайте такжеОдин из крупнейших иностранных банков ограничил выдачу кредитов российским компаниям

ЦБР будет рассчитывать сложившиеся среднерыночные значения по категориям кредитов ежеквартально.

Стоимость займов по кредитным картам в первом квартале 2015 года, по расчетам ЦБР, ограничена 22,4-34,6 процента в зависимости от величины кредитного лимита, ставки по POS-кредитам (в торговых точках) должны быть не выше 34,7-54,9 процента в зависимости от объема и срока.

Максимальные ставки по нецелевым потребительским кредитам и кредитам на рефинансирование задолженности находятся в диапазоне от 21,4-46,8 процента, автокредитам - 20,3-31,2 процента.

Предельное значение ставок по кредитам микрофинансовых организаций колеблется от 50 до 915 процентов в зависимости от вида и срока займа.

Высокие ставки по отдельным категориям займов некредитных финансовых организаций ЦБ России объяснил спецификой ценообразования такого кредитного продукта, как займы до зарплаты - payday loans.

Разброс ставок по потребительским займам на момент сдачи отчетности был очень велик, по отдельным категориям он достигал 12-кратного отклонения от средней величины, говорится в сообщении.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что Аксенов разрешил крымчанам не возвращать кредиты украинским банкам.