Международные инвесторы считают Россию наибольшей угрозой для мирового финансового рынка

Россия представляет наибольшую угрозу для мирового финансового рынка, следует из опроса международных инвесторов Bloomberg Global Poll, пишут Ведомости.

Из пяти потенциальных рисков 52% инвесторов назвали российско-украинский конфликт, 26% проголосовали за боевиков «Исламского государства», еще 5% — за лихорадку Эбола.

«Российско-украинская ситуация представляет большую опасность, так как есть суверенное государство, которое пытается увеличить свою мощь путем создания хаоса и угрожающих действий войны. Это может повлиять на общее мышление о том, как мы развиваемся сегодня», — сказал Майкл Симонсен из Nordea Bank.

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46% респондентов заметили рост возникновения рисков для финансового рынка от политического и военного насилия, 41% посчитал, что степень риска осталась на прежнем уровне, 13% — увидели его снижение.

Участники опроса также посчитали, что больше всех от падения цен на нефть пострадает Россия — за нее проголосовали 52%, за Венесуэлу — 21%, за Саудовскую Аравию — 12%, за Иран — 6%. Фабиан Фриче из Collineo Asset Management GmbH объясняет, что российский бюджет сильно зависит от нефти, в то время как страны Ближнего Востока, хоть и получают больше выгоды от высоких цен на нефть, но «могут позволить себе и более низкую цену».

В опросе участвовали 510 подписчиков Bloomberg, он проводился 11-12 ноября, погрешность составляет 4,3%.

Ранее УНИАН сообщал, что чистый отток капитала из России в 2014 году может достичь $130 млрд.