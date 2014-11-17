Ради кредита от МВФ Украине следует ускорить формирование коалиции и Кабмина - Гонтарева

Об этом в эфире "Громадського.ТБ" сказала глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева, сообщает ТСН.

В то же время она убеждена, что МВФ все-таки выделит деньги до конца декабря.

В частности, Украина просит фонд объединить третий и четвертый транши программы и дать деньги немного раньше.

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"Миссия МВФ пробудет в Украине еще неделю. И именно до 25 ноября должны быть сформированы коалиция в Верховной Раде и правительство. Только при таком политическом условии наше государство может рассчитывать на транш", - подчеркнула Гонтарева.

Будущим кредитом в 2,8 млрд долларов глава НБУ хочет пополнить золотовалютные резервы, которые сейчас составляют 12,5 млрд долларов.