Дмитрий Дубилет: Перевести госуслуги в электронную форму можно за неделю

После национализации в декабре 2016 года крупнейшего в Украине банка «ПриватБанка» несколько его топ-менеджеров, включая IT-директора Дмитрия Дубилета, основали компанию Fintech Band, специализирующуюся на предоставлении IT-услуг украинским и зарубежным банкам. Менее чем через год, в ноябре 2017, партнеры заявили о полноценном запуске первого в Украине мобильного банка без отделений – Monobank.

Чтобы стать клиентом этого банка, достаточно установить на смартфон приложение, сфотографировать паспорт и идентификационный код, после чего представитель компании доставит карту по указанному адресу. Оформление карты бесплатное, как и все платежи по ней. При этом, ее владелец получает довольно высокий кредитный лимит, возможность покупки товаров в рассрочку и другие преимущества. Можно сказать, что проект «выстрелил», поскольку спустя полгода после старта количество выданных карт перевалило за 200 тысяч.

В феврале текущего года разработчики Monobank заявили о планах выйти с аналогичным проектом на рынок Великобритании, а в дальнейшем – через несколько лет – создать глобальный стартап с капитализацией под миллиард долларов.

Меж тем, развитие проекта в Украине уже привлекло внимание украинских регуляторов. В апреле Антимонопольный комитет запросил информацию у более половины работающих в стране банков для «комплексного исследования соблюдения прав потребителей финансовых услуг в части комиссий при осуществлении денежных переводов». В том числе, запрос о тарифах получил партнер Monobank «Универсал банк».

Помимо бизнес-проектов, Дмитрий Дубилет продолжает поддерживать запущенный в 2015 году волонтерский проект по автоматизации государственных услуг - онлайн-портал iGov. В рамках проекта, к примеру, теперь можно записаться на регистрацию брака за одни сутки, однако проведение фактической церемонии пока доступно не во всей стране.

В интервью УНИАН Дмитрий Дубилет рассказал о дальнейших глобальных бизнес-планах и существующих препятствиях для полноценного внедрения в нашей стране электронных государственных услуг.

Дмитрий, расскажите о проекте Monobank: есть ли положительные результаты спустя полгода после запуска?

Мы рассчитываем выйти на положительный операционный результат в этом году. Срок окупаемости проекта в целом составит два-три года. Что касается текущих показателей, то на этой неделе мы выпустили двухсоттысячную карту, а кредитный портфель достиг одного миллиарда гривен.

Для держателей карты Monobank действует низкая ставка на кредитный лимит, льготный период составляет 62 дня, а все переводы и пополнения карт - бесплатные. Мы можем себе это позволить, потому что наша бизнес-модель предполагает отсутствие отделений, соответственно, нет никаких расходов на свет, газ, инкассацию, сотрудников.

Это новое направление для банковского сектора Украины. Нет ли препятствий со стороны регуляторов? К примеру, история с Антимонопольным комитетом – это не иллюстрация давления?

В мире достаточно много примеров банков без отделений. Мне кажется, было бы странно в XXI веке запускать банк с отделениями. Проект Monobank мы запустили совместно с «Универсал банком». Все строго в рамках его банковской лицензии и действующего законодательства. Нет ни одного аспекта, где бы мы шли впереди регуляторов.

История с Антимонопольным комитетом – это не пример давления. Насколько я знаю, комитет практически всем банкам разослал запросы, просто в несколько бюрократической форме, потому всех перепугал. Но это не конкретная акция против «Универсал банка».

Пока с Monobank все складывается более-менее успешно, но расслабляться рано. Мы каждый день работаем над новыми продуктами. Постоянно общаемся с клиентами, выясняя их потребности. Каждые две-три недели выпускаем новую версию, в которой есть две-три новинки. К примеру, у нас скоро будут виртуальные, валютные, именные карты. Многие клиенты просили, и мы это наконец-то сделаем.

Может, придумаете что-то для рассеянных украинцев, забывающих дома кошелек и платежную карту?

У нас работает приложение Google Pay, с помощью которого можно рассчитываться, используя смартфон. В свое время в «ПриватБанке» мы достаточно много экспериментировали с платежными аксессуарами – NFC-кольца, часы, браслеты, кулоны. Практика показала, что это никому не нужно. Зато у всех людей с высокой платежной культурой есть смартфоны.

Наш следующий шаг – выход на британский рынок.

Почему выбрали именно эту страну?

Фактически откроем аналог Monobank с поправкой на местные реалии. Мы рассчитываем запуститься в начале осени. Британию выбрали по нескольким причинам: там более развитая инфраструктура с точки зрения запуска, проще получить лицензию и языковой вопрос – легче запускаться на том рынке, язык которого ты знаешь. И, наверное, личностный фактор: я в свое время жил в Британии.

Дальше – европейские страны?

Да, мы рассчитываем, что Британия будет тестовым рынком. У нас глобальные планы – после этого планируем зайти и в Европу, и в Америку, и на развивающиеся рынки вроде Индии. Имя, конечно, еще не звучит. Но как говорится, глаза боятся, а руки делают.

Как поживает еще одно ваше детище – портал электронных государственных услуг iGov?

Так получилось, что этот сервис хорошо развит только в нескольких областях Украины, где представлены сильные волонтерские ячейки или местные власти проявили особое рвение. Это в первую очередь Днепропетровская, Херсонская, Тернопольская и Хмельницкая области. По сути, в каждом городе или области есть несколько запущенных электронных услуг, но в этих областях в электронном виде можно делать практически все – от регистрации компании до получения пособия при рождении ребенка.

Сейчас портал переходит на баланс государственного органа – Днепропетровской облгосадминистрации. Это позволит получить статус государственного портала, чтобы запускать услуги не только для Днепропетровской области, но и для всей страны. Теперь отговорка чиновников «вы не государственный портал» перестанет работать, и будет гораздо сложнее отвертеться от перевода той или иной услуги в электронную форму.

Ключевые принципы менеджмента в проекте останутся неизменными. И я буду также поддерживать проект.

С чего начнете в новом статусе? Когда электронные услуги придут в Киев?

Все услуги на самом деле уже внедрены, просто не во всех городах. Стыд и позор, что тот же Харьков или Киев пасут задних. Чиновники занимаются непонятно чем – строят какие-то блокчейны вместо того, чтобы просто перевести все государственные услуги в электронную форму. Это можно сделать за неделю, по большому счету.

Насчет столицы – нужно спрашивать у мэра Виталия Кличко. Поддержка есть только на словах, на практике ее нет. Как доходит до дела, то оказывается, что у каждого чиновницкого аппарата – свой руководитель. А у него свои контракты, проекты, интересы и бюджеты, которые пилятся непонятно на что. В итоге ничего не запускается.

Если в целом, какой из проектов – Monobank, Британия, iGov - занимает больше времени?

Откровенно говоря, на iGov сейчас уходит процентов пять времени, остальные 95 поровну делят Monobank и Британия. Часов десять в неделю я в пути между Киевом, Днепром и Лондоном. Но и это не выброшенное время – в поезде и самолете можно читать, работать.

Каковы дальнейшие личные планы: госслужба, большая политика, эмиграция?

Идти на государственную службу или в политику в ближайшее время не планирую. Направлю все усилия на текущие бизнес-проекты. И на iGov, как мой вклад в развитие страны. В политику сложно «зайти» на пару лет – предварительно нужно попрощаться с бизнесом и другой деятельностью. Для этого нужно быть готовым как с профессиональной точки зрения, так и с финансовой. Иметь финансовую подушку, чтобы не думать о заработке.

Эмигрировать тоже не планирую. Здесь моя семья, работа, друзья. Все, что я люблю. К счастью, я нашел себя в нашей стране, в отличие от людей, которые приняли непростое решение эмигрировать. У меня такой потребности нет.

Ольга Гордиенко