Таможенные платежи выросли на 14% - ГФС
14:34, 04 мая 2018Финансы
1106
В апреле 2018 года таможенные поступления выросли на 4,4% до 26,4 млрд грн.
Таможенные поступления в январе-апреле выросли на 13,8% / фото УНИАН
Таможенные поступления в государственный бюджет в январе-апреле выросли на 13,8% и составили 107,4 млрд грн.
Читайте такжеСчетная палата проверила использование бюджетных средств: нашла нарушений на 23 миллиарда
Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы.
Согласно сообщению, в общий фонд государственного бюджета поступило 99,1 млрд грн, в специальный фонд – 8,3 млрд грн.
В апреле 2018 года таможенные платежи выросли на 4,4% - до 26,4 млрд грн.
Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины в январе-апреле 2018 года получил 272,448 млрд грн доходов, что на 5,091 млрд грн, или на 1,8%, ниже планового показателя на этот период.
По сравнению с аналогичным периодом 2017 года доходы госбюджета выросли на 12,662 млрд грн, или на 4,9%.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter