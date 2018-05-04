Таможенные платежи выросли на 14% - ГФС

В апреле 2018 года таможенные поступления выросли на 4,4% до 26,4 млрд грн.

Таможенные поступления в государственный бюджет в январе-апреле выросли на 13,8% и составили 107,4 млрд грн.

Читайте такжеСчетная палата проверила использование бюджетных средств: нашла нарушений на 23 миллиарда

Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы.

Согласно сообщению, в общий фонд государственного бюджета поступило 99,1 млрд грн, в специальный фонд – 8,3 млрд грн.

В апреле 2018 года таможенные платежи выросли на 4,4% - до 26,4 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины в январе-апреле 2018 года получил 272,448 млрд грн доходов, что на 5,091 млрд грн, или на 1,8%, ниже планового показателя на этот период.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года доходы госбюджета выросли на 12,662 млрд грн, или на 4,9%.