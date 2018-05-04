Гривня понизилась к доллару еще на 6 копеек

Котировки гривни на межбанке к середине торгов установились на уровне 26,33/26,36 грн/долл.

В пятницу, 4 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 26,33/26,36 грн/долл.

Читайте такжеФинал Лиги чемпионов: Нацбанк подсчитал, сколько денег туристы привезут в Украину

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня понизилась к доллару на 6 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,36/31,38 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4110/0,4117 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 14:30 установился на уровне 26,3038 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 472 сделки на сумму 342,50 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 3 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,20/26,23 грн/долл. По сравнению с открытием торгов гривня понизилась к доллару на 5 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находились на уровне 31,36/31,39 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4081/0,4087 грн/рубль.