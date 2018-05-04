После выходных в Украине подорожает валюта
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 5 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
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100 USD США – 2630.5522 (4 мая – 2619.1470)
100 EUR – 3148.5079 (4 мая– 3140.8811)
10 RUR – 4.1622 (4 мая – 4.1256)
В пятницу, 4 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,31/26,34 грн/долл.
Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня понизилась к доллару на 5 копеек.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,47/31,49 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4081/0,4087 грн/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 26,3055 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 526 сделок на сумму 362,86 млн долл.