В Украине подорожает валюта

Официальный курс НБУ на 5 мая: 100 USD – 2630.5522 грн; 100 EUR – 3148.5079 грн; 10 RUR – 4.1622 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 5 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2630.5522 (4 мая – 2619.1470)

100 EUR – 3148.5079 (4 мая– 3140.8811)

10 RUR – 4.1622 (4 мая – 4.1256)

В пятницу, 4 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,31/26,34 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня понизилась к доллару на 5 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,47/31,49 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4081/0,4087 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 26,3055 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 526 сделок на сумму 362,86 млн долл.